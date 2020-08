Convocati Napoli per il ritiro di Castel di Sangro: c’è Koulibaly (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli ha diramato la lista dei giocatori Convocati per il ritiro di Castel di Sangro: c’è anche Koulibaly Inizia oggi il ritiro azzurro a Castel di Sangro. Proprio nel giorno della partenza, il Napoli ha diramato la lista dei Convocati: c’è anche Koulibaly. Il ritiro terminerà il 4 settembre e proprio in terra abruzzese si giocheranno due amichevoli: un triangolare con L’Aquila e il Castel di Sangro venerdì 28 agosto e contro il Teramo il 4 settembre. Portieri: Ospina, Meret, Contini. Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario ... Leggi su calcionews24

