Conte avverte i ministri: la scuola è responsabilità di tutti, non soltanto di Azzolina

Il governo preoccupato anche dalla linea delle Regioni che vogliono andare avanti in ordine sparso a fronte di contagi che potrebbero aumentare

Una riunione d’urgenza, non tanto perché si dovessero prendere decisioni immediate, ma perché crescono le preoccupazioni a tre settimane dalla riapertura delle aule scolastiche. E soprattutto perché a ...È scontro tra il Governatore della Sicilia Musumeci e il Viminale. Ieri Musumeci ha firmato un'ordinanza per chiudere hotspot e centri di accoglienza per migranti. Il Viminale avverte: la materia è di ...