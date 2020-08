Conte ad Amatrice: "Qui per fare meglio, ricostruzione più veloce" (Di lunedì 24 agosto 2020) Il premier Giuseppe Conte oggi è ad Amatrice, per la cerimonia di commemorazione del terribile terremoto che seminò morte (quasi 300 vittime) e distruzione nell’Italia centrale il 24 agosto di 4 anni fa: "Per la ricostruzione privata abbiamo fatto molti interventi. Ci sono le premesse per procedere più speditamente e siamo qui per ascoltare e fare meglio. Chi protesta ha perfettamente ragione". Amatrice, ultime notizie: decine di morti. Le foto dei danni Amatrice è una delle principali località colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. La cittadina è quasi completamente distrutta. Il presidente del Consiglio si dice consapevole del "rischio spopolamento, ... Leggi su blogo

