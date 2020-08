Condivide video di Mussolini, il candidato sindaco forzista (appoggiato da Italia Viva): “Non mi pento, ma non sono il nipotino del Duce” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Non dite che Italia Viva sostiene il nipotino del Duce, perché io non mi considero tale”. Così Roberto Mei, candidato sindaco del comune di Corsico (Milano), spiega a TPI la sua posizione in seguito alla polemica scaturita da un vecchio post, in cui pubblicava un filmato di YouTube su Mussolini, al quale si rivolgeva con l’affettuoso nomignolo di “nonno”. “Non è la prima volta che quel post mi viene rinfacciato, ma bisognerebbe contestualizzare”, spiega. “sono passati nove anni e con tutta onestà non mi ricordo quale fosse il mio stato d’animo di allora. Probabilmente se incontrassi oggi il Roberto di allora, gli darei uno schiaffo. Quello che posso dire è che abbiamo vissuto una ... Leggi su tpi

Umanotroppouma1 : RT @Solasta843: La bellezza si condivide, giusto? Una delle più belle versioni di 'Lettera a mio padre'... Piantino di mezzanotte, sì, lo… - Astrocolo : Ibra boomera i video di fortnite, Gigio pubblica le foto dei piatti, Romagnoli condivide i migliori rutti di Enzo S… - xWiz10 : @NotPash @Xandry97 Andry classico NBA Fag che non sa niente ma condivide i video cult, domani posta la tripla di Ray Allen - Neutrina_AP : E poi c'è Antonio che alle sette di mattina mi declama poesie o per meglio me le condivide^^ e comunque sono sempre… - prendendovento : RT @Solasta843: La bellezza si condivide, giusto? Una delle più belle versioni di 'Lettera a mio padre'... Piantino di mezzanotte, sì, lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Condivide video The Batman, fan estasiato dal trailer: Matt Reeves condivide il video della sua reazione Everyeye Cinema Condivisa centinaia di volte sui social, come il video di Sara Rossi, sempre dedicato a Elia, Nicolò, Marco, Camiila e Sanuele

Il Club Alpino Italiano compie 157 anni. E' stato costituito il 23 ottobre 1863 a Torino – anche se la sua fondazione ideale è avvenuta il 12 agosto dello stesso anno, durante la celeberrima salita al ...

Ragazzi assaltano Volante durante controlli, è bufera: "Una vergogna, intollerabile"

Marina di Carrara, 24 agosto 2020 - "Siete quattro str... in divisa". E poi tutti addosso alla Volante della polizia, che aveva effettuato dei controlli durante le ore della movida del sabato sera e s ...

Il Club Alpino Italiano compie 157 anni. E' stato costituito il 23 ottobre 1863 a Torino – anche se la sua fondazione ideale è avvenuta il 12 agosto dello stesso anno, durante la celeberrima salita al ...Marina di Carrara, 24 agosto 2020 - "Siete quattro str... in divisa". E poi tutti addosso alla Volante della polizia, che aveva effettuato dei controlli durante le ore della movida del sabato sera e s ...