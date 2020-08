Concorsi Roma Capitale: ecco i bandi per 1512 assunzioni (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma Capitale ha pubblicato i bandi di tre Concorsi per la copertura di 1512 posti per l’assunzione di vari profili professionali. Le selezioni, in base al profilo professionale, sono rivolti a diplomati e laureati in varie discipline. ecco cosa sapere su questi Concorsi. Concorsi Roma Capitale: 1512 posti a tempo indeterminato, posizioni aperte Finalmente i tanto attesi Concorsi nel Comune di Roma sono stati pubblicati. Infatti, sul sito istituzionale di Roma Capitale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 7 agosto 2020 sono presenti i bandi dei tre Concorsi pubblici per istruttori ... Leggi su notizieora

