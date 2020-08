«Con Virginia Raggi il M5S rischia di arrivare terzo a Roma» (Di lunedì 24 agosto 2020) Roberta Lombardi, consigliera regionale al suo secondo mandato nel MoVimento 5 Stelle, non è felicissima della ri-candidatura di Virginia Raggi in Campidoglio perché, dice, così il M5S rischia di non arrivare nemmeno al ballottaggio: A Roma, invece, si è ricandidata Virginia Raggi. Poi è arrivato il voto su Rousseau. Le è piaciuto l’iter? «No. Il Movimento si è messo a rincorrere la forzatura di Raggi. La sua è una scelta legittima, vuole provare a continuare il lavoro di questi 5 anni. Purtroppo i risultati fin qui non sono stati eclatanti come quelli che speravamo da cittadini Romani. In ogni caso viene prima il M5S, poi le aspettative dei singoli. Sarebbe stato ... Leggi su nextquotidiano

