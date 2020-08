«Con il Covid sono aumentati disturbi alimentari e del sonno, l’uso di antidepressivi e di cannabis» (Di lunedì 24 agosto 2020) In una lunga intervista a La Verità, il presidente della Società italiana di psichiatria, Massimo Di Giannantonio, parla delle conseguenze del Covid sulla stabilità mentale degli italiani. «Il Covid, il lockdown, hanno lasciato una traccia anche sulle persone psicologicamente più forti ed equilibrate. Sta emergendo un disagio sociale importante che rischia di aggravarsi in autunno quando la popolazione dovrà affrontare la grande crisi economica. Alla paura per il contagio si aggiunge la paura di perdere il lavoro o di affrontare difficoltà finanziarie. I servizi di salute mentale d’Italia dovranno occuparsi di 300.000 persone in più, in aggiunta alle 900.000 già in carico». Di Giannantonio descrive gli effetti del virus sugli italiani. «I grossisti di farmaci hanno ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Mihajlovic positivo al covid, la serata al Billionaire con la moglie e la partita con Bonolis Il Fatto Quotidiano Coronavirus in Italia, ultime notizie. Vaccino, via alla sperimentazione sull'uomo allo Spallanzani. Scuola, vertice Conte con ministri e ...

Coronavirus, nel Lazio 146 nuovi casi e 1 decesso

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi nel Lazio si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi)". Lo rende noto l'assessore al ...

