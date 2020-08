Compleanno da dimenticare per Bolt: è positivo al Coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) Secondo la stampa giamaicana la leggenda dell’atletica, Usain Bolt, sarebbe risultato al Coronavirus. Il primatista mondiale e campione olimpico ritiratosi nel 2017, si è contagiato alcuni giorni dopo la festa per il suo 34esimo Compleanno durante la quale gli invitati non avrebbero rispettato le distanze minime sociali ne’ indossato le mascherine. La notizia, anche se ufficiosa, è stata divulgata da Nationwide X Fm, una delle più importanti radio giamaicane che conferma l’isolamento e il periodo di quarantena al quale il campione dovra’ sottoporsi. Non si conoscono ancora le sue reali condizioni di salute, né se sia asintomatico o meno. Da quanto si apprende, all’evento hanno partecipato anche alcuni atleti professionisti come Leon Bailey, ex calciatore giamaicano del Bayern, ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno dimenticare Bolt, compleanno da dimenticare: è positivo al Covid RomaNews Pio e Amedeo, Amedeo festeggia il suo compleanno con una lettera struggente in ricordo della mamma

Amedeo ha da poco perso la mamma e, nel giorno del suo compleanno, ha scritto una lettera da mettere i brividi nella quale, ogni figlio che ha perso la mamma, può riconoscersi. …e da ieri sono 37! Ogn ...

Amedeo ricorda la madre nel giorno del suo compleanno “Ho pianto tanto”

Foggia, 21 agosto 2020. “…e da ieri sono 37! Ogni anno, il 20 agosto, traccio una linea immaginaria nel mio percorso e do un’occhiata indietro… ma quest’anno no, mi sono solo chiuso in bagno piu volte ...

Amedeo ha da poco perso la mamma e, nel giorno del suo compleanno, ha scritto una lettera da mettere i brividi nella quale, ogni figlio che ha perso la mamma, può riconoscersi. …e da ieri sono 37! Ogn ...