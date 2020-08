Commissione Ue propone SURE: 27 miliardi all’Italia per creare lavoro (Di lunedì 24 agosto 2020) La Commissione Europea ha presentato alcune proposte per attivare il SURE allo scopo di far crescere l’occupazione in Europa. All’Italia saranno destinati 27 miliardi. La Commissione Europea ha presentato alcune proposte al Consiglio Europeo che riguardano l’attivazione del meccanismo SURE. Si tratta di un sostegno finanziario che verrà erogato a 15 paesi del valore di … L'articolo Commissione Ue propone SURE: 27 miliardi all’Italia per creare lavoro proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CottarelliCPI : La Commissione Europea propone che 27,4 mld siano prestati all'Italia a tassi agevolati per finanziare la spesa per… - petergomezblog : La Ue propone un prestito di 27,4 miliardi all’Italia per finanziare cig e bonus: è la quota più alta. Gualtieri: “… - MassimoCocuzza2 : RT @CottarelliCPI: La Commissione Europea propone che 27,4 mld siano prestati all'Italia a tassi agevolati per finanziare la spesa per la c… - AlimentiViviana : RT @CottarelliCPI: La Commissione Europea propone che 27,4 mld siano prestati all'Italia a tassi agevolati per finanziare la spesa per la c… - GuglielmoIavaro : RT @CottarelliCPI: La Commissione Europea propone che 27,4 mld siano prestati all'Italia a tassi agevolati per finanziare la spesa per la c… -