City, Al-Mubarak non si accontenta: “Pronti nuovi acquisti sul mercato” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Manchester City archivia la delusione in Champions League. I Citizens erano una delle formazioni favorite per la vittoria finale, ma a sorpresa sono stati eliminati dal Lione ai quarti di finale per 3-1. Un k.o. clamoroso, che ha mostrato i limiti della squadra inglese, allenata da Pep Guardiola.caption id="attachment 985857" align="alignnone" width="1024" Manchester City (getty images)/captionRILANCIOTuttavia il progetto non sembra destinato a subire ripercussioni o scossoni. Il presidente del club, Khaldoon al-Mubarak, ha rilanciato la sfida ai microfoni dei canali ufficiali della società: "Ci sono altri giocatori che acquisteremo e ci atterremo al piano ovviamente all'interno delle realtà del mercato in cui viviamo oggi. La mia posizione è chiara: non abbiamo una visione annuale, ma una visione a lungo ... Leggi su itasportpress

