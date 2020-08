Cipro, passaporti dorati (Di lunedì 24 agosto 2020) Ci sono alcuni nomi che scottano nei ‘Cyprus Papers' che hanno iniziato a circolare in queste ore diffusi dall'emittente Al Jazeera. Denaro in cambio di passaporti locali (greco-ciprioti) con cui riciclatori di fondi illeciti, manager o pseudo tali, corruttori e corrotti ottenevano dal chiacchierato membro dell'Unione Europea il documento necessario per continuare a viaggiare, “lavorare”, mantenere i contatti per ogni genere di affari. Un investimento miliardario per l'economia cipriota, che (...) - Mondo / Immigrazione, Corruzione, Migranti, Cipro, No logo, Passaporto, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

MaxRibaudo : Cipro fornisce passaporti falsi a vari criminali. Prendere nota - FerdinandoC : Come fanno con discreto successo Malta e Cipro in Europa, anche Vanuatu reagisce alle incertezze geopolitiche (e al… -

Ultime Notizie dalla rete : Cipro passaporti Cipro, passaporti dorati AgoraVox Italia Cipro, passaporti dorati

Ci sono alcuni nomi che scottano nei ‘Cyprus Papers’ che hanno iniziato a circolare in queste ore diffusi dall’emittente Al Jazeera. Denaro in cambio di passaporti locali (greco-ciprioti) con cui rici ...

Tesseramento extracomunitari: la situazione delle squadre di Serie A

Come ormai consuetudine, proviamo a fare un quadro il più esauriente possibile della situazione relativa agli extracomunitari tesserati e tesserabili per le squadre di Serie A. La normativa non è camb ...

Ci sono alcuni nomi che scottano nei ‘Cyprus Papers’ che hanno iniziato a circolare in queste ore diffusi dall’emittente Al Jazeera. Denaro in cambio di passaporti locali (greco-ciprioti) con cui rici ...Come ormai consuetudine, proviamo a fare un quadro il più esauriente possibile della situazione relativa agli extracomunitari tesserati e tesserabili per le squadre di Serie A. La normativa non è camb ...