Cinema. ‘Volevo nascondermi’: l’umanità dell’artista (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel guardare un dipinto, spesso si è portati a cercare all’interno di esso i propri pensieri, le proprie scelte, le emozioni nascoste, le quali possono essere identificate come proprie. L’artista è considerato come il banale centro di queste sensazioni, il solo portatore, colui che deve trasportare le riflessioni di coloro che ammirano i quadri. “Volevo nascondermi”, invece, ha la capacità di far rendere conto agli spettatori che l’artista non dipinge un quadro soltanto per poter far ritrovare gli altri in esso, ma per trovare la propria identità. La pellicola è incentrata quasi completamente sulla persona, non sull’opera. Elio Germano ha saputo rappresentare l’affetto eccessivo che Ligabue possedeva verso i suoi quadri in modo magistrale. Questo attaccamento che egli sentiva nei confronti dei soggetti, molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

