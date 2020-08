Cina, TikTok: “Causa al Governo americano dopo bando di Trump” (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Come preannunciato sabato scorso TikTok, la popolare app di video di proprietà della società cinese ByteDance, ha confermato la decisione di citare in giudizio il Governo degli Stati Uniti in un tribunale federale della California contro le iniziative dell’amministrazione di Donald Trump di vietare l’applicazione cinese negli Usa. Ad annunciarlo è la stessa società con un post sul proprio blog intitolato “Perché stiamo facendo causa all’amministrazione”. TikTok ha assicurato di proteggere i dati dei suoi utenti e si mostra, così, pronta a sfidare l’ordine esecutivo del presidente Trump che vieterebbe l’utilizzo della app qualora non si trovasse un acquirente americano per le sue operazioni sul suolo Usa. Gli avvocati ... Leggi su quifinanza

