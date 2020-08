Ciclismo – L’UAE Team Emirates ha scelto gli uomini per il Tour de France: c’è Fabio Aru! (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Tour de France si avvicina e l’UAE Team Emirates ha sciolto le ultime riserve in merito ai ciclisti che prenderanno parte alla prestigiosa corsa Francese che inizierà il prossimo 29 agosto a Nizza. Tadej Pogacar sarà il leader, chiamato a confermare (o addirittura migliorare) quanto di buono fatto vedere alla Vuelta di Spagna dello scorso anno nella quale vinse 3 tappe e chiuse sul terzo gradino del podio nella classifica generale. Il giovane ciclista sloveno sarà supportato da Fabio Aru in qualità di co-leader, apparso in grande crescita e pronto a dire la sua nella Grande Boucle. Il roster dell’UAE Team Emirates per il Tour de France 2020: Fabio Aru ... Leggi su sportfair

infoitsport : Ciclismo Cup: dopo l'Emilia la UAE allunga in vetta, Ulissi si avvicina a Ciccone - Cicloweb_it : Ciclismo Cup: dopo l’Emilia la UAE allunga in vetta, Ulissi si avvicina a Ciccone #CiclismoCup @LegaCiclismoPro… -