Ciclismo, il peggio è passato per Evenepoel: il belga dimesso oggi dall’ospedale (Di lunedì 24 agosto 2020) Sospiro di sollievo per Remco Evenepoel, che nella giornata di oggi verrà dimesso dall’ospedale e potrà tornare finalmente a casa. La paura legata al terribile incidente che lo ha visto protagonista al ‘Lombardia‘ è ormai passata, il corridore della Deceuninck Quick-Step lascerà in giornata il nosocomio di Hernetals per proseguire la riabilitazione a casa. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso Evenepoel sui propri canali social, dove qualche giorno fa aveva anche pubblicato un video dei suoi primi passi dopo l’incidente. Per il belga adesso inizia un nuovo lungo percorso di riabilitazione, che lo porterà a risalire in sella alla sua bici nella prossima stagione.L'articolo Ciclismo, il peggio è ... Leggi su sportfair

cubillius : @BWtid Lo so è ancora peggio così! Purtroppo lo sport é impietoso nessuno si ricorda dei secondi e ce ne sono tanti… - andreavent3 : RT @paoloigna1: Una lunga riabilitazione ma qualcuno lassù l'ha davvero protetto da molto peggio... #Evenpoel - ElisaElisa110 : RT @paoloigna1: Una lunga riabilitazione ma qualcuno lassù l'ha davvero protetto da molto peggio... #Evenpoel - elisadalbosco : RT @paoloigna1: Una lunga riabilitazione ma qualcuno lassù l'ha davvero protetto da molto peggio... #Evenpoel - paoloigna1 : Una lunga riabilitazione ma qualcuno lassù l'ha davvero protetto da molto peggio... #Evenpoel -

