Ciclismo – Europei di Plouay: Italia subito sul podio, gli azzurri conquistano due medaglie di bronzo (Di lunedì 24 agosto 2020) La prima giornata dei Campionati Europei di Ciclismo a Plouay ha regalato subito due medaglie all’Italia, rendendo questo avvio piuttosto positivo per la squadra azzurra. Impegnati nelle cronometro che hanno aperto la rassegna continentale, i nostri atleti junior sono riusciti a salire per ben due volte sul podio. Tra le donne è stata Carlotta Cipressi a mettersi al collo il prezioso bronzo, chiudendo a 1’28” dall’oro dell’olandese Uijen. Per quanto riguarda gli uomini, terzo posto per un ottimo Lorenzo Milesi, 18enne bergamasco della Ciclistica Trevigliese, che ha tagliato il traguardo con 18″ di distacco dal ceco Vacek, nuovo campione europeo. Contento il CT De Candido al termine della prova: ... Leggi su sportfair

