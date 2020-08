Ciclismo, Europei 2020 cronometro donne Elite: vince Van Der Breggen, quinta Bussi (Di lunedì 24 agosto 2020) Anna Van der Breggen vince la cronometro Elite femminile ai campionati Europei di Ciclismo di Plouay 2020, in Francia. Al termine dei 25,6 km in programma è l’atleta dell’Olanda a trovare il miglior crono nella sfida contro il tempo, chiudendo in 34’03″92 e aggiudicandosi la medaglia d’oro. L’altra olandese nonché campionessa uscente Ellen Van Dijk conquista la medaglia d’argento, mentre la svizzera Marlen Reusser sale sul gradino più basso del podio. Quinto posto per l’unica azzurra in gara, Vittoria Bussi, che nella prima metà di gara va velocissima ma al traguardo arriva col secondo miglior tempo provvisorio in 35’36″42, dietro alla tedesca Lisa Brennauer ... Leggi su sportface

