“Ciao, Arrigo!”. L’Italia piange un grande uomo, il cordoglio delle istituzioni (Di lunedì 24 agosto 2020) È morto Arrigo Levi, aveva 94 anni. Nato a Modena nel 1926, fu costretto all’esilio con la famiglia nel 1942 a causa delle leggi razziali contro gli ebrei. Da Buenos Aires iniziò la carriera giornalistica che lo portò ad essere corrispondente da Mosca prima per il Corriere della Sera e poi per Il Giorno. Dopo un passaggio in Rai, tornò ai giornali come inviato e poi direttore della Stampa dal 1973 al 1978. È stato consigliere per le relazioni esterne del Quirinale con Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. È morto Arrigo Levi, fu direttore della Stampa e consigliere di due presidenti Arrigo Levi (a sinistra) con Eugenio Scalfari e Carlo Azeglio Ciampi al Quirinale nel 2003. Veniva definito un cittadino del mondo, e buona parte della sua vita professionale la trascorse come inviato per i più grandi giornali. ... Leggi su caffeinamagazine

