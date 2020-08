Cianciaruso, Isfoa premia il braccio operativo Ryan Air in Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) Alessandro Cianciaruso, diploma di Laurea Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale nel 2010 in Ingegneria Aeronautica – amministratore delegato e fondatore SEAS – South East Aviation Services, sarà uno dei 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano. SEAS South East Aviation Service è società fondata nel 2012 da Alessandro Cianciaruso con il socio irlandese Herbert Milligan; essa opera nella manutenzione in via esclusiva di tutti gli aeromobili di Ryan Air in Italia, conta 250 dipendenti e 21 ... Leggi su ladenuncia

