Chelsea scatenato, 100 milioni per Kai Havertz: adesso sfida alle italiane per Thiago Silva (Di lunedì 24 agosto 2020) Chelsea letteralmente scatenato sul mercato. Dopo gli arrivi di Ziyech, Werner e Chilwell, i ‘Blues’ sono pronti a chiudere un altro colpo a suon di milioni. Secondo quanto riportato dalla Bild infatti, la squadra londinese è ad un passo da Kai Havertz, gioiellino del Bayer Leverkusen che incasserà 80 milioni più 20 di bonus legati all’accesso alla prossima Champions League o alla vittoria di un trofeo. E non è finita qui. Sistemato l’attacco, Roman Abramovic ha intenzione di regalare a Frankie Lampard anche un profilo di spesso in difesa, questa volta però a parametro zero. Il Chelsea è infatti sulle tracce di Thiago Silva, che dopo aver perso la finale di Champions League con il ... Leggi su sportfair

