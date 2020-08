Che fine ha fatto Lele Esposito di Amici? La nuova vita dell’ex fiamma di Elodie (Di lunedì 24 agosto 2020) Se siete fan del talent show Amici o siete degli ammiratori della cantante Elodie, non potete aver dimenticato Lele Esposito. Il pubblico italiano lo ha conosciuto nella 15esima edizione del celebre e storico format ideato da Maria De Filippi, la stessa stagione in cui la voce di Andromeda vestiva i panni di studentessa nella mitica scuola per artisti. A quei tempi il cuore di quest’ultima batteva per il suo compagno di avventure televisive, ma oggi che fine ha fatto il promettente cantautore campano? C’è chi riesce subito a sfondare nel mondo dello spettacolo e chi, con costanza e determinazione, arriva più lentamente a raggiungere quell’ambito obiettivo. Se da un lato Elodie oggi è una delle cantanti più amate in tutta ... Leggi su tuttivip

