Chanel Totti, sullo scandalo della foto di Gente tuona Ilary Blasi (Di lunedì 24 agosto 2020) Chanel Totti difesa da mamma Ilary: a pochi giorni dallo scandalo della foto di Gente, la Blasi tuona e “ringrazia” il settimanale. Che non la polemica non si placasse nel giro di poche ore era giusto ed evidente. A tre giorni dalla foto-scandalo pubblicata sul settimanale Gente, in cui si metteva, in prima pagina e “in bella mostra”, il fondoschiena della tredicenne Chanel Totti, è arrivato l’intervento di mamma Ilary. La Blasi ha scelto Instagram per attaccare il quotidiano italiano. Più che un attacco si è limitata a mettere in atto una vero e ... Leggi su bloglive

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - telefonoazzurro : Quando si parla di tutela dei minori è fondamentale che il mondo dell'informazione si schieri in prima linea: i pri… - repubblica : Chanel Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo di un'adolescente' [aggi… - salvalente11 : Chanel Totti, Brayden Harrington e la stupidità di noi adulti - valentinadigrav : RT @tempoweb: #Totti e #IlaryBlasi contro #Gente: furiosi per il lato B di #Chanel in copertina -

Ultime Notizie dalla rete : Chanel Totti Chanel Totti, Brayden Harrington e la stupidità di noi adulti Linkiesta.it Totti e Ilary Blasi nella bufera, la figlia 13enne sulla copertina di un giornale indigna il web, come reagiscono

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno davvero una bella famiglia composta da tre figli, uno più bello dell’altro. Francesco Totti ha sempre detto di volere ancora altri figli ma Ilary glissa sull’argome ...

Totti duro: "Il lato B di mia figlia in prima pagina? Mercificazione del corpo!"

"Ringrazio il direttore per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina mia figlia minorenne", il duro sfogo su Instagram dell'ex capitano della Roma ROMA - Francesco Totti affida ad una storia In ...

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno davvero una bella famiglia composta da tre figli, uno più bello dell’altro. Francesco Totti ha sempre detto di volere ancora altri figli ma Ilary glissa sull’argome ..."Ringrazio il direttore per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina mia figlia minorenne", il duro sfogo su Instagram dell'ex capitano della Roma ROMA - Francesco Totti affida ad una storia In ...