Chanel Totti su Gente, la direttrice del settimanale segnalata al collegio di disciplina. Lei: “Ho sempre valorizzato le donne” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, Carlo Verna, in accordo con il segretario Guido D’Ubaldo, ha deciso di procedere con la segnalazione al collegio di disciplina territoriale competente della direttrice responsabile di Gente, Monica Mosca, al fine di valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso – inserita nel testo unico della deontologia – per aver pubblicato in copertina del settimanale la foto della figlia minorenne di due personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo focalizzando l’attenzione sull’aspetto fisico. Anche la Commissione Pari Opportunità del Cnog ha stigmatizzato l’episodio. A quale episodio si fa riferimento? Alla pubblicazione, sulla cover del ... Leggi su ilfattoquotidiano

