Chanel Totti, scandalo Gente: duro provvedimento per la direttrice (Di lunedì 24 agosto 2020) La direttrice di Gente è stata segnalata al consiglio di disciplina dell’ordine dei giornalisti, per la scandalosa pubblicazione della foto di Chanel Totti Bufera per la direttrice di Gente Monica Mosca. Con una nota L’Odg, ha comunicato che il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna, insieme al segretario Guido D’Ubaldo ha deciso di procedere alla segnalazione al collegio di disciplina territoriale competente della direttrice Monica Mosca. Il fine è quello di valutare la presenza di violazioni della Carta di Treviso – inserita nel testo unico della deontologia – per la clamorosa pubblicazione della foto di Chanel Totti sulla copertina del settimanale ... Leggi su bloglive

