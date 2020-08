Chanel Totti in copertina accende l'ira dei genitori: "Si mercifica il corpo delle adolescenti" - (Di lunedì 24 agosto 2020) Francesca Galici Una foto in costume, di spalle, di Chanel Totti sulla copertina di un noto settimanale ed è polemica per la sessualizzazione del corpo delle adolescenti; scoppia la rabbia di papà Francesco e mamma Ilary Blasi Da giorni sui social è montata la polemica contro il settimanale Gente, che nel numero in edicola ha dedicato la copertina a Francesco Totti ma, soprattutto, a sua figlia Chanel. La secondogenita del Capitano e di Ilary Blasi è una bellissima ragazzina ma, appunto, è poco più che una bambina. La scelta di metterla in copertina, di spalle, dando evidenza al suo corpo non è piaciuta al popolo della rete, sempre pronto a ... Leggi su ilgiornale

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - repubblica : Chanel Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo di un'adolescente' [aggi… - siamo_la_Roma : ? Il caso #chaneltotti ?? Prima il silenzio e poi la risposta della famiglia #Totti ?? La vicenda #ASRoma - 9ipsoiure7 : RT @musboo: Polemichetta mia personale su foto Chanel Totti. Trovo aberranti i commenti degli allupati e i commenti moralisti delle donne c… - nonescludo : RT @stanzaselvaggia: Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. -

Ultime Notizie dalla rete : Chanel Totti Totti e Ilary Blasi furiosi per la foto di Chanel in copertina: interviene Sonia Bruganelli DiLei Totti, la figlia 13enne foto del lato B in copertina: ‘Vergognoso’

La figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi, Chanel Totti, è finita in prima pagina su un noto settimanale. Dopo la pubblicazione della rivista, sui social è scoppiata la bufera. In particolare su T ...

Chanel Totti, sullo scandalo della foto di Gente tuona Ilary Blasi

Chanel Totti difesa da mamma Ilary: a pochi giorni dallo scandalo della foto di Gente, la Blasi tuona e “ringrazia” il settimanale. Che non la polemica non si placasse nel giro di poche ore era giusto ...

La figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi, Chanel Totti, è finita in prima pagina su un noto settimanale. Dopo la pubblicazione della rivista, sui social è scoppiata la bufera. In particolare su T ...Chanel Totti difesa da mamma Ilary: a pochi giorni dallo scandalo della foto di Gente, la Blasi tuona e “ringrazia” il settimanale. Che non la polemica non si placasse nel giro di poche ore era giusto ...