Champions: Neymar si congratula ma, Bayern diventa Bayer (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - La gaffe è servita. Dopo la sconfitta subita nella finale della Champions, su Twitter, Neymar ha voluto fare i complimenti alla squadra tedesca, postando un messaggio che recita:... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Psg-Bayern Monaco, Neymar in lacrime dopo la finale di Champions. VIDEO - Gazzetta_it : #Neymar, complimenti al... #Bayer. E da Leverkusen arriva l'ironica risposta #ChampionsLeague - tuttosport : #Psg ko col #Bayern, #Neymar è inconsolabile ?? - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Champions, #Neymar scoppia in lacrime. Il brasiliano, che ha poco inciso nella gara più importante della stagione, è s… - mic_manente : La #Champions 2020 va al #Bayern battendo il #Psg in finale. ?? ?????? @Gazzetta_it @SkySport @DAZN_IT… -