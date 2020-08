Champions League, gli ultrà del Psg mandando in fiamme gli Champs-Elysées. E ora si temono nuovi contagi – Il video (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, finita 1 a 0 per i tedeschi, Parigi si è trasformata in una campo di battaglia per gli ultras. Nella zona dello stadio Parc des Princes la polizia ha dovuto usare dei lacrimogeni per bloccare i tifosi che volevano accedere allo stadio. Lungo gli Champs-Elysées invece migliaia di ultras delusi hanno dato alle fiamme veicoli e distrutti negozi. Gli scontri si sono conclusi con l’arresto di 151 persone, principalmente per danni e aggressione. Tra tutti questi, 49 sono minorenni e in 404 sono stati multati per non aver indossato la mascherine in aree in cui era obbligatorio farlo. Il ministro dell’interno Gèrard Darmanin ha twittato: «La ferocia di alcuni delinquenti questa notte: 16 agenti delle forze ... Leggi su open.online

