Ceferin annuncia: «Il Fair Play finanziario non basta più» (Di lunedì 24 agosto 2020) Aleksander Ceferin, il presidente dell’Uefa, ha parlato del Fair Play finanziario all’agenzia britannica Reuters Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato del Fair Play finanziario. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate all’agenzia britannica Reuters: «Dal momento che distribuiamo quasi il 90% di tutti i soldi alle federazioni e ai club nazionali, mi piacerebbe avere ancora più entrate perché è un bene per lo sviluppo del calcio. Dovete sapere che senza la distribuzione dei fondi da parte della UEFA, su 55 federazioni nazionali quasi 50 sarebbero in bancarotta e quindi i bambini non potrebbero giocare in quei paesi. Quindi per noi è molto importante consentire gli investimenti, ma nel ... Leggi su calcionews24

