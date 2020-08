Catena dell’ancora rotta e carburante esaurito: sfiorata tragedia in mare tra Fiumicino e Focene (Di lunedì 24 agosto 2020) Erano le 17 di ieri quando la Guardia Costiera si è rivolta alla Polizia di Stato per chiedere aiuto ad effettuare un soccorso in mare nel tratto tra Fiumicino e Focene. Un’imbarcazione con 4 persone a bordo, a causa dell’esaurimento del carburante e della rottura della Catena dell’ancora, rischiava di andare a sbattere contro gli scogli frangiflutti per via del forte vento e dei marosi. A causa del basso fondale, l’unità navale della Capitaneria di Porto non poteva raggiungere la barca in difficoltà: immediatamente in ausilio sono arrivati 2 acquascooter della Squadra Fluviale di Fiumicino che, insieme ad alcuni bagnini, sono riusciti a portare a riva i poveri malcapitati. Una volta salvate le persone, i poliziotti hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

