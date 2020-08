Castellacci sui calciatori positivi dopo le vacane: “Non bisogna creare allarmismi” (Di lunedì 24 agosto 2020) Enrico Castellacci, presidente dell’associazione medici sportivi è intervenuto in diretta a radio Punto Nuovo per parlare dei tanti calciatori tornati positivi dalle vacanze in prossimità con la ripresa del campionato: “Non dobbiamo avere troppe preoccupazioni, ma occhio. I calciatori sono stati in giro, durante le vacanze, ci può stare qualche contagio. Adesso per fortuna cominciano i ritiri, quindi i ragazzi saranno blindati e avranno tutto il tempo di riprendersi in vista del campionato. Si tornerà un po’ tutti nella bolla e il protocollo vigente è quello ormai solito, quindi, non bisogna creare troppi allarmismi. Il campionato, ad oggi, non credo sia a rischio, sarei moderatamente ottimista. I club stanno mantenendo una soglia ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Castellacci sui calciatori positivi dopo le vacane: “Non bisogna creare allarmismi” A radio Punto Nuovo: “I calci… - siamo_la_Roma : ??? Le parole di #Castellacci ?? 'La ripresa della #SerieA non è a rischio' ?? E sui protocolli... #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Castellacci sui Castellacci: “Serie A non è a rischio. I club hanno una soglia d’attenzione altissima” RomaNews “Escursioni Musicali al Castellaccio”: dal 30 agosto al 31 ottobre la IV edizione del festival

La quarta edizione del festival, intitolata “Escursioni Musicali al Castellaccio”, si terrà al Castellaccio di Monreale dal 30 agosto al 31 ottobre. Ad aprire il festival il concerto degli Arenaria, c ...

Alturestival 2020, natura arti e culture tra i monti di Sicilia

Torna dal 30 agosto al 31 ottobre la quarta edizione di AlturEstival, natura, arti e culture tra i monti della Sicilia, il festival che organizzato dal Club Alpino Siciliano, dall’Associazione Cultura ...

La quarta edizione del festival, intitolata “Escursioni Musicali al Castellaccio”, si terrà al Castellaccio di Monreale dal 30 agosto al 31 ottobre. Ad aprire il festival il concerto degli Arenaria, c ...Torna dal 30 agosto al 31 ottobre la quarta edizione di AlturEstival, natura, arti e culture tra i monti della Sicilia, il festival che organizzato dal Club Alpino Siciliano, dall’Associazione Cultura ...