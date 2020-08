Castel di Sangro, il report del club: trauma al ginocchio per Mario Rui (Di lunedì 24 agosto 2020) Primo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? Benvenuti a Castel di Sangro #SSCNSummer20 #Abruzzo20 ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? I convocati in partenza per Castel di Sangro ?? - sscnapoli : ?? Allenamenti e gare amichevoli a Castel di Sangro ?? - Salvato95551627 : RT @tvdellosport: ?? CASTEL DI SANGRO ???? Il saluto di Victor #Osimhen ai tifosi del #Napoli #Sportitalia @sscnapoli - eantoniopolonia : RT @sscnapoli: ????? Primo giorno di lavoro a Castel di Sangro ?? -