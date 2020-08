Caso Fortnite, Microsoft si schiera con Epic Games: “Apple riveda le sue posizioni” (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche Microsoft si è inserita nella diatriba che vede protagonisti Apple ed Epic Games. Come ormai noto, Apple ha annunciato il 17 agosto che avrebbe interrotto l’accesso a Epic Games ai propri account sviluppatore iOS e Mac entro fine del mese, in seguito alla causa legale in corso sulle transazioni del popolarissimo gioco esports Fortnite. Una decisione che impedirebbe di fatto a Epic di aggiornare l’Unreal Engine per l’uso sui sistemi operativi Apple. Gli sviluppatori che utilizzano il sistema, inclusa Microsoft, non gradiscono affatto questa posizione, ed è per questo che il gigante di Redmond ha rilasciato una dichiarazione ufficiale dove rende pubblico il proprio supporto per Epic. Il responsabile ... Leggi su esports247

