Caso di Covid a Giffoni Valle Piana, la nota del sindaco Giuliano (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiffoni Valle Piana (Sa) – Dopo la segnalazione dell’Unità di Crisi della Regione Campania che ha rilevato un Caso di positività da Covid-19 anche nel comune di Giffoni Valle Piana, c’è anche la nota del sindaco Antonio Giuliano. “La persona in questione è asintomatica e già da giorni stava rispettando il periodo di isolamento fiduciario. Grazie al suo senso di responsabilità infatti, di ritorno da un breve periodo di ferie in una località turistica campana, si è volontariamente sottoposta a tampone che ha dato esito positivo restando a casa e senza avere contatti con altri concittadini. Nei ... Leggi su anteprima24

