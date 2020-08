Caso Beccalli: la ricostruzione delle ultime ore di Sabrina e la tragica morte (Di lunedì 24 agosto 2020) Un’ordinanza tenta di fare chiarezza sulla morte di Sabrina Beccalli, la 39enne uccisa dopo una notte di droga e alcool. Unico indiziato è Alessandro Pasini. Il Gip Giulia Masci riassume in 12 pagine di ordinanza le ultime ore di Sabrina Beccalli, la 39enne uccisa nella notte di Ferragosto e il cui cadavere è stato distrutto. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

L’idrovora rossa della ditta Corradi e Ghisolfa ha lavorato fino a ieri pomeriggio. Più di 24 ore per aspirare liquame agricolo da una cisterna di cemento profonda sei metri, ma del corpo di Sabrina B ...

Crema, scomparsa di Sabrina Beccalli: l’ultima notte della mamma 39enne

Pasini ha infatti raccontato di aver incontrato Sabrina proprio quella notte e di aver trascorso con lei alcune ore nelle quali entrambi avrebbero fatto uso di alcol e sostanze stupefacenti, l'uomo ha ...

