Caporalato nella Martesana | sequestrata una intera azienda agricola | VIDEO

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato un'azienda agricola di Cassina de' Pecchi (MI) del valore complessivo di oltre 7.500.000 di euro. Il provvedimento costituisce l'esito delle indagini svolte dalla Compagnia di Gorgonzola che hanno consentito di portare alla luce un sistematico sfruttamento illecito della manodopera agricola a danno di circa 100 lavoratori

