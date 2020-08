Caporalato in azienda agricola nel Milanese, 7 denunciati (Di lunedì 24 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Sequestrata dalla Guardia di Finanza di Milano un'azienda agricola di Cassina dè Pecchi (Milano), del valore complessivo di oltre 7,5 milioni di euro. Il provvedimento costituisce l'esito delle indagini svolte dalla Compagnia di Gorgonzola che hanno consentito di portare alla luce un sistematico sfruttamento illecito della manodopera agricola a danno di circa 100 lavoratori extracomunitari. Gli accertamenti hanno infatti permesso di rilevare anomalie nelle assunzioni e nelle retribuzioni dei dipendenti dell'azienda nonchè evidenziato gravi e perduranti violazioni delle norme che regolano l'impiego dei braccianti agricoli.In particolare, i lavoratori non solo erano obbligati a prestare estenuanti turni di oltre 9 ore giornaliere, ma ricevevano una paga oraria di 4,50 euro, ... Leggi su liberoquotidiano

