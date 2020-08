Capello: “La Juventus è recidiva, Coman trattato come Henry” (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel pre-partita della finale di Champions League 2019/2020, Fabio Capello ha provocato la Juventus con un paragone tra Kingsley Coman e Thierry Henry, entrambi ex bianconeri titolari in finale nella Coppa delle Grande Orecchie: “La Juventus a quanto pare è recidiva. Henry è arrivato quando era giovane e poi è andato via, stesso discorso per Coman. E’ sbagliato pretendere da un giovane che sia immediatamente protagonista; in certi casi bisogna essere pazienti, specialmente quando ci sono le qualità” ha dichiarato a Sky. Leggi su sportface

