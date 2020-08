Cannata Sicilian Bakery – Milano (Di martedì 25 agosto 2020) Cannata Sicilian Bakery Corso Indipendenza, 5 – 20129 Milano Tel. 02/7380400 Sito Internet: Tipologia: Bakery / caffetteria Prezzi: caffè 1,50€, cappuccino 2€, lieviti da 1,80€ Giorno di chiusura: mai OFFERTALa casa madre a Messina è un famoso panificio, sbarcata qui a Milano ha assunto un profilo coerente con le tendenze della città – a partire dal nome anglofilo – ma senza tradire le origini. La “Sicilianità” qui è giocata in modo discreto e lontano dal pittoresco, con un’offerta capace di parlare non solo in stretto idioma regionale. Ecco quindi un ambiente pulito, lineare, moderno, gli arancini e le focacce messinesi che coesistono assieme all’assortimento di pizze al ... Leggi su secoloditalia

