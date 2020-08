Calciomercato, Thiago Silva va al Chelsea. Era stato accostato al Napoli (Di lunedì 24 agosto 2020) Thiago Silva al Chelsea Come riportato da sportmediaset, Thiago Silva avrebbe scelto il suo nuovo club. Il difensore brasiliano andrà al Chelsea, dove firmerà un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Il Chelsea di Roman Abramovich non conosce la parola ‘crisi’. Dopo aver sborsato (complessivamente) 105 milioni di euro per gli acquisti di Timo Werner dal Lipsia e del marocchino Hakim Ziyech dall’Aj ...Niente da fare per quanto riguarda la Fiorentina sul fronte Thiago Silva. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi, il pressing del Chelsea si è fatto nelle ultime ore sempre più forte e sara ...