Calciomercato serie C LIVE | la Pro Vercelli si muove sul mercato

La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Lunedì 24 agosto 18.40 Pro Vercelli, tre giocatori in arrivo dal Crotone – Si tratta di Lambert Evan's, Jeremy Petris e Zak Ruggiero. A riportarlo è TC. 15.00 Bari, tra le richieste di Auteri c'è anche Nicolás Bubas – A riportarlo è La Gazzetta Dello Sport. 12.10 Bari, Vivarini non sarà più l'allenatore dei galletti – Il comunicato: ⚪️🔴🐔 SSC Bari comunica che Vincenzo Vivarini non guiderà ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Serie A: tutti gli affari UFFICIALI Calciomercato.com Basket: Supercoppa a Olbia preoccupa per Covid, Lega monitora

Il basket torna in campo con la Supercoppa, ma a pochi giorni dal via preoccupa lo svolgimento a Olbia del girone D. L'incremento dei contagi Covid da vacanza in Sardegna ha agitato le acque tra le so ...

La Champions League è del Bayern, il Psg si arrende a Coman. "Un po' mi dispiace aver segnato"

E' la sesta Champions del Bayern Monaco, la favorita che si conferma tale, un autentico schiacciasassi che torna sul torno d'Europa dopo aver vinto tutte e undici le partite che ha disputato, prima e ...

