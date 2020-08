Calciomercato serie B ultime news LIVE: Ascoli, esonerato Dionigi (Di lunedì 24 agosto 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Lunedì 24 agosto 19.00 Ascoli, esonerato Dionigi – Il tecnico e il club bianconero non proseguiranno la loro avventura insieme. 18.00 Reggiana, doppio colpo – In arrivo Zampano e Pezzella. 16.00 Lecce, Listkowski è arrivato in città – Domani le visite mediche, poi l’ufficialità del nuovo colpo dei giallorossi. 13.04 Ascoli, Ducci ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Serie A: tutti gli affari UFFICIALI Calciomercato.com Lecce, Tachtsidis positivo al Coronavirus: il giocatore è rimasto in isolamento in Grecia

Il centrocampista del Lecce è risultato positivo dopo i test effettuati in Grecia, prima del rientro in Italia per il raduno della squadra del nuovo allenatore Eugenio Corini. Tachtsidis sta bene, ma ...

Cetin dalla Roma al Verona in prestito: è ufficiale

ROMA - Cessione in casa Roma. Mert Cetin si è trasferito all'Hellas Verona in prestito per una stagione con diritto di opzione e contro-opzione. "Nato ad Ankara il 1° gennaio 1997 - si legge sul sito ...

