Calciomercato Napoli | Ciro Venerato è sicuro | “Il Manchester City non ha i contanti per acquistare Kalidou Koulibaly”

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato del mercato azzurro a Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. "Il Manchester City non ha i contanti per acquistare Kalidou Koulibaly. Se non vende, non può sferrare l'assalto decisivo per il senegalese. Questo è un mercato lungo, ci potrebbero essere delle sorprese. Finché il Manchester City non incamera un bel po' di soldi, l'affare per Koulibaly non può andare in porto. Gabriel al Napoli? Le notizie che mi arrivano dal club azzurro non sono buone. Il calciatore ha avuto un contatto con l'Arsenal. I Gunners gli offrono praticamente il doppio. De Laurentiis e Giuntoli hanno quindi mollato la presa e hanno virato ...

