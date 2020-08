Calciomercato Juventus, si punta al fenomeno europeo: i dettagli (Di lunedì 24 agosto 2020) Calciomercato Juventus, i bianconeri si stanno muovendo per portare a Torino un astro nascente del calcio europeo. Di chi si tratta Questa mattina, è iniziata ufficialmente l’era Pirlo. Sarri è ormai alle spalle, e la Juventus punta a fare decisamente meglio la prossima stagione. Nonostante il nono scudetto consecutivo vinto, infatti, i bianconeri sono chiamati … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Barcellona | Miralem #Pjanic, ex centrocampista della #Juventus, è risultato positivo al tampone - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - CrapanzanoRobin : RT @BombeDiVlad: #VLADSGOTTALENT - Sergino #Dest, il talento statunitense ???? sbocciato nell’#Ajax di #TenHaag ?? Alla scoperta del classe 2… - CrapanzanoRobin : RT @BombeDiVlad: ?? La #Juventus fa sul serio per Sergino #Dest ???? Il giovane terzino statunitense dell'#Ajax #LBDV #LeBombeDiVlad #Calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calciomercato Juventus – In queste ore è arrivata una notizia pesantissima che potrebbe cambiare il mercato bianconero: ecco cosa potrebbe succedere adesso ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In queste ultime ...La Juventus avrebbe intenzione di rafforzare il reparto offensivo per la prossima stagione e starebbe monitorando con attenzione diversi profili. Tra i giocatori nel mirino bianconero, come conferma l ...