Calciomercato Juventus – Oggi parte il raduno, Bonucci: “C’è entusiasmo”. Si allontana Milik (Di lunedì 24 agosto 2020) Calciomercato Juventus – Giornata di pausa, giornata di riflessione sul mercato in casa Juventus, con la squadra che Oggi inizia il raduno e la preparazione in vista della prossima stagione. Stamattina i calciatori sono arrivati al J-Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito: tra loro anche i nuovi acquisti Kulusevski e Romero, il rientrante Perin, e il gallese Ramsey. Calciomercato Juventus – Oggi parte il raduno, Bonucci: “C’è entusiasmo”. Si allontana Milik Leonardo Bonucci ha pubblicato un bel post sul proprio profilo Instagram in cui accompagna alle foto del tesserino di quando era bambino queste ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Barcellona | Miralem #Pjanic, ex centrocampista della #Juventus, è risultato positivo al tampone - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - di_modica : RT @juvandme: CALCIOMERCATO ?? #ildiscountjuvandme @di_modica Trova sempre più conferme la trattativa #juve #Benzema Sarà lui il prossi… - TUTTOJUVE_COM : Dalla Francia: 'Aouar preferisce la Juventus a PSG e Man City. Vuole giocare con CR7' -