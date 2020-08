Calciomercato, il Napoli chiede Cuadrado per Milik. Thiago Silva, niente Fiorentina (Di lunedì 24 agosto 2020) Si scalda l'asse Napoli-Torino . Tra una settimana il Calciomercato aprirà ufficialmente i battenti e la linea telefonica tra partenopei e bianconeri è infuocata. La Juventus ha da tempo messo nel ... Leggi su quotidiano

Napoli, problema fisico per Mario Rui: le sue condizioni

"Primo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. La squadra ha svolto seduta pom ...

Raiola a Bernardeschi: "Rifletti sul Napoli". Si riapre la trattativa? Il retroscena di mercato

Secondo indiscrezioni provenienti da Milano sarebbe stato lo stesso Mino Raiola a proporre a Bernardeschi a valutare l'ipotesi Napoli. Calciomercato in continua evoluzione. Secondo quanto riportato da ...

