Calciomercato Fiorentina – Thiago Silva ha scelto il Chelsea – Sottil può partire – Ceppitelli per la difesa (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Calciomercato Fiorentina vede definitivamente sfumare un altro sogno, quello legato al nome di Thiago Silva che ha accettato la corte del Chelsea. In questi giorni si decide il futuro di alcuni calciatori della rosa, mentre è reale l’interesse per il difensore Ceppitelli del Cagliari. Thiago Silva ha scelto il Chelsea Svanito il sogno della Fiorentina di affidare la difesa a Thiago Silva, il calciatore brasiliano dopo aver perso la finale di Champions League al suo ultimo anno con la maglia del PSG ha scelto di riprovarci accettando la corte degli inglesi del Chelsea. La società di Abramovich per ... Leggi su giornal

DiMarzio : 'E' stata la mia ultima partita con il #PSG. Ho sognato con questa #UCL, ho dato tutto ma adesso devo cercare un'al… - DiMarzio : Continuano i contatti fra la #Fiorentina e #ThiagoSilva. Sondaggio dei viola per #Linetty - DiMarzio : #Fiorentina, per la fascia piace #Zappacosta e non solo - Fiorentinanews : Il #Chelsea fa sul serio e avvicina #ThiagoSilva offrendogli uno stipendio mostruoso #Fiorentina #calciomercato - aleandro970 : Calciomercato Fiorentina: *Dlin Dlon* -“Chi è?” -“Soy Thiago Silva, apri”. -“Sieeee, o vien viaaa. Sali, sali!” -“A… -