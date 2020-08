Calciomercato Benevento – Annunciato ufficialmente Daam Foulon (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo l’anticipazione di pochi giorni fa, il Benevento formalizza l’arrivo del terzino di nazionalità belga attraverso il proprio profilo ufficiale: BENVENUTO Daam #BENVENUTOFoulon #ForzaStrega #BeneventoCalcio Leggi il comunicato sul nostro sito ufficiale https://t.co/zfz4koIYuo pic.twitter.com/jcAFEmDldf — Benevento Calcio (@bncalcio) August 24, 2020 Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito dal Waasland-Beveren (Belgio), a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Daam Foulon. Il classe ’99 ha sottoscritto con il club di via S. Colomba un contratto triennale fino al 30 giugno 2023, con opzione per il quarto anno. Il ventunenne belga approda in giallorosso dalla formazione del ... Leggi su giornal

