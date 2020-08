Burn the Witch, uscito il nuovo manga di Kubo | Jump Highlights (Di lunedì 24 agosto 2020) Finalmente pubblicato il primo capitolo di Burn The Witch, la nuova miniserie dell’autore di Bleach, Tite Kubo. In contemporanea, l’ascia di Shueisha colpisce Bone Collection Dopo la pausa di ferragosto, Weekly Shonen Jump ritorna con una nuova, potente carica, come sempre su mangaPlus per noi lettori esteri. La voglia di fare bene e meglio si percepisce dalla strategia editoriale, che vuole il ritorno di Tite Kubo tra le pagine della rivista – anche se solo per un breve periodo – e al contempo continua a troncare senza pietà quelle opere che non riscuotono sufficiente successo nel pubblico. Cominciamo appunto da Burn the Witch, in apertura di questo numero. Come i più appassionati sapranno, il mondo di ... Leggi su tuttotek

asaichoe : OH MA È USCITO BURN THE WITCH ALLORA - joswriting : È andata così io: *vede copertina di Burn the Witch* io: Wow è proprio lo stile di Tite Kubo che nostalgia io: *pensa a Bleach* io: *piange* - preciiousdawn : Burn the witch sembra carino Credo che gli darò un occhiata - MangaForevernet : ? Burn The Witch di Tite Kubo: data di uscita del volume ? ? - ben_bookish : RT @MangaForevernet: ? Burn the Witch di Tite Kubo GRATIS su Manga Plus ? ? -