Brignola, pronta una nuova esperienza in serie B per il giovane sannita (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Per sfidare il Benevento in serie A dovrà attendere. Dopo il prestito al Livorno, per Enrico Brignola si stanno per spalancare nuovamente le porte della B. L’ex calciatore della Strega è tornato al Sassuolo dopo un’annata complicata, condizionata da un infortunio e culminata con la retrocessione. In neroverde, però, sarà solo di passaggio perché la società emiliana ha deciso di mandarlo nuovamente in prestito per fargli maturare esperienza. Il giovane sannita, classe 1999, starebbe infatti per accasarsi alla Spal, appena tornata tra i cadetti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Brignola pronta Presentata la Lista Casagiove nel Cuore, D'Angelo: “Squadra pronta a rimboccarsi le maniche” Caserta Today