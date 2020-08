Botte da Covid: Paese di ultrà (Di lunedì 24 agosto 2020) Massimiliano Parente Io ho paura di uscire di casa. Dico sul serio. Mica per il Covid, ma per la gente che c'è. Perché, insomma, è in corso una guerra civile, non so se viene siete accorti Io ho paura di uscire di casa. Dico sul serio. Mica per il Covid, ma per la gente che c'è. Perché, insomma, è in corso una guerra civile, non so se viene siete accorti. Il popolo italiano, che sa sempre farsi riconoscere nella situazioni difficili, si è diviso in mascherinisti e antimascherinisti. Sono entrambe due fazioni molto pericolose, e se uscite è molto facile incappare in una delle due o in entrambe. Tipo a Roma, dove abito io, dei vigili sono stati picchiati da un gruppo di giovani antimascherinisti ai quali era stato chiesto di indossare la mascherina, come prevede la legge, dalle 18 alle 6 ... Leggi su ilgiornale

CurzioRaffaele : RT @TusciaP: Cosa sta succedendo al governo? Puntano a non chiudere perché questa volta sanno che prenderanno le botte, ma quelle vere. Una… - HHemsy : RT @TusciaP: Cosa sta succedendo al governo? Puntano a non chiudere perché questa volta sanno che prenderanno le botte, ma quelle vere. Una… - TortoricAurelio : RT @TusciaP: Cosa sta succedendo al governo? Puntano a non chiudere perché questa volta sanno che prenderanno le botte, ma quelle vere. Una… - lorenzmariapia : RT @TusciaP: Cosa sta succedendo al governo? Puntano a non chiudere perché questa volta sanno che prenderanno le botte, ma quelle vere. Una… - Toniapatty : RT @TusciaP: Cosa sta succedendo al governo? Puntano a non chiudere perché questa volta sanno che prenderanno le botte, ma quelle vere. Una… -

Ultime Notizie dalla rete : Botte Covid Botte da Covid: Paese di ultrà il Giornale No, quest’estate non è andato tutto bene. E noi non siamo migliori di prima. Purtroppo

Il Coronavirus è diventato come la nazionale di calcio ... Noi no, siamo rimasti uguali: altro che resilienza, abbiamo reagito come il granito incassando le botte con forza e poi restando immobili e ...

Parigi, notte di violenza dopo la sconfitta del Psg: 151 arresti, Champs-Elysées in fiamme

Bonjour tristesse", si sveglia così Parigi dopo una notte di sogni sfumata in lacrime e botte. Doveva essere una festa e invece la prima finale di Champions League del Paris Saint-Germain, finita 1-0 ...

Il Coronavirus è diventato come la nazionale di calcio ... Noi no, siamo rimasti uguali: altro che resilienza, abbiamo reagito come il granito incassando le botte con forza e poi restando immobili e ...Bonjour tristesse", si sveglia così Parigi dopo una notte di sogni sfumata in lacrime e botte. Doveva essere una festa e invece la prima finale di Champions League del Paris Saint-Germain, finita 1-0 ...